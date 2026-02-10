Prisión perpetua para el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

A casi tres años del crimen, Cecilia Strzyzowski obtuvo justicia. Este martes, el Clan Sena fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de la joven de 28 años. La lectura del veredicto se realizó en una audiencia encabezada por la jueza Dolly Fernández, quien presidió el juicio por jurados populares.

El tribunal halló a César Sena —pareja de Cecilia— autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios penalmente responsables del mismo delito. Los tres cumplirán prisión perpetua.

El resto de los acusados también recibió condenas. Gustavo Obregón fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado. Fabiana González recibió una pena de cinco años de prisión efectiva, también por encubrimiento agravado. En tanto, Gustavo Melgarejo fue condenado a dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple. En su caso, se le impusieron pautas de conducta como fijar residencia, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos, bajo advertencia de revocación del beneficio.

La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad al finalizar la audiencia.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrió el 2 de junio de 2023, en la vivienda familiar de los Sena, ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400, en la ciudad de Resistencia. Según la Fiscalía, Cecilia fue asesinada entre las 12.16 y las 13.01, tras haber sido engañada con una falsa propuesta de mudarse a Ushuaia junto a César Sena.

Las cámaras de seguridad, los registros de antenas de celular y los testimonios recabados a lo largo de la investigación permitieron reconstruir con precisión la franja horaria del crimen. Cecilia ingresó a la casa a las 9.15. César Sena llegó a las 11.41. Ambos estuvieron a solas hasta que, a las 12.16, entraron Marcela Acuña y Emerenciano Sena. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando el hijo del matrimonio salió solo. Llevaba consigo el celular de Cecilia, lo que para los investigadores fue un dato clave: a esa hora, sostienen, la joven ya había sido asesinada.

La Fiscalía determinó que el crimen se cometió en la habitación del medio de la casa. En ese cuarto se secuestraron una cama y un colchón con manchas de sangre. El análisis forense confirmó que se trataba de sangre humana. El móvil habría sido económico, pero también motivado por el rechazo de la familia Sena hacia Cecilia.

“Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban solos los Sena y Cecilia”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.

A finales de noviembre, el jurado popular ya había declarado culpable por unanimidad a César Sena del delito de homicidio doblemente agravado. También halló culpables a sus padres, quienes además eran reconocidos punteros políticos en la provincia del Chaco.

A pocos meses de cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Cecilia, la condena dictada por el tribunal representa una respuesta judicial esperada por su familia y por la sociedad, que acompañó el caso desde un principio. Aunque la pérdida es irreparable, el fallo significa un paso hacia la verdad y la reparación.