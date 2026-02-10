Al menos 46 muertos por fuertes nevadas en Japón

Desde el 20 de enero, al menos 46 personas han perdido la vida en Japón por causas relacionadas con la intensa acumulación de nieve, según informaron las autoridades del país. Además, otras 558 personas resultaron heridas, en su mayoría por caídas o accidentes ocurridos mientras intentaban retirar nieve de los tejados.

La prefectura más afectada es Niigata, en el centro del país, donde se registraron 17 víctimas fatales, seguida por Akita (9), Yamagata (5), Hokkaido (5), Aomori (5) e Iwate (1), todas ubicadas en el norte del archipiélago japonés.

Una de las regiones más golpeadas es la conocida como Zona de Convergencia de Masas de Aire Polar del Mar de Japón, un fenómeno climático típico del invierno nipón, donde confluyen varios flujos de aire frío que provocan intensas nevadas y tormentas.

La situación se agravó durante el domingo 8 de febrero, día en que se celebraron elecciones generales anticipadas en Japón. Las fuertes nevadas dificultaron el traslado de votantes en varias zonas, generando complicaciones logísticas y menor asistencia a las urnas en sectores afectados.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió alertas por nevadas persistentes, advirtiendo sobre su impacto en el tráfico, posibles avalanchas y cortes de circulación en distintos puntos del país. Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones y evitar tareas peligrosas al intentar despejar la nieve por cuenta propia.

Se trata de un balance de víctimas superior al de inviernos anteriores, lo que pone en evidencia la magnitud del fenómeno climático que atraviesa Japón en esta temporada.