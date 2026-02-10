Independiente Rivadavia lidera con puntaje ideal y siete equipos siguen invictos

La cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 dejó a Independiente Rivadavia como único equipo con puntaje ideal, tras sumar su cuarta victoria consecutiva. La Lepra mendocina venció por 1 a 0 a Estudiantes (Río Cuarto) como visitante y lidera en soledad la Zona B, con 12 puntos sobre 12 posibles.

El gol del triunfo lo marcó en Río Cuarto, en un encuentro que le permitió sostener el buen arranque del campeonato. Detrás, en la misma zona, aparecen Tigre con 10 unidades y Belgrano de Córdoba con 8, ambos aún invictos.

Por el lado de la Zona A, el único líder es Vélez, que suma 10 puntos, aunque seguido de cerca por otros tres equipos que también no han perdido: Defensa y Justicia, Lanús y Estudiantes, todos con 8 unidades producto de dos triunfos y dos empates.

En uno de los partidos destacados de la jornada, Lanús empató 1-1 con Talleres en el estadio Néstor Díaz Pérez. El conjunto cordobés se puso en ventaja en el minuto 91 con un gol de Martín Río, pero Dylan Aquino logró la igualdad en el tercer minuto de adición.

Por su parte, Estudiantes de La Plata venció a Deportivo Riestra por 1 a 0, en el estadio UNO. El gol fue convertido por Guido Carrillo de cabeza, a los 29 minutos del primer tiempo.