Cococcioni anunció sanciones a policías por la protesta en Rosario: “Son acciones violentas”

El ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, brindó este martes una conferencia de prensa en la que se refirió a la protesta salarial llevada adelante por un grupo de policías en la ciudad de Rosario. En ese marco, anticipó que al menos 20 efectivos serán separados de la fuerza, y señaló que las sanciones podrían ampliarse a medida que avance la investigación administrativa.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada del martes, cuando familiares de efectivos iniciaron una manifestación frente a la Jefatura de Policía, a la que luego se sumaron policías en funciones. La protesta se replicó horas más tarde en la ciudad de Santa Fe, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno.

Durante su exposición, Cococcioni afirmó que “el patrullaje policial en Rosario no se resintió durante la noche del lunes y la madrugada del martes”, y calificó a la protesta como una acción de un grupo reducido, compuesto principalmente por “ex policías desplazados por esta gestión, con gravísimos delitos de corrupción en su contra”.

El ministro reconoció que el reclamo salarial es legítimo, pero aseguró que el conflicto fue aprovechado por sectores con intereses particulares. “Se fueron montando grupos con actitudes violentas y antijurídicas”, señaló. Y agregó: “Instigaron al personal, sembraron fake news, intentaron impedir la salida de móviles y abandonaron el servicio policial”.

En esa línea, fue categórico: “Con estas acciones ilícitas y violentas quieren golpear la política de seguridad, que es exitosa. Le guste a quien le guste, el delito está bajando. Usar la institución policial para minar esa política es cruzar una línea que no vamos a permitir”.

Respecto a las medidas disciplinarias, Cococcioni confirmó que se iniciarán acciones administrativas y que “cerca de 20 policías serán separados de sus funciones en las próximas horas”. “Serán más, seguramente. La investigación va a seguir su curso y se va a avanzar contra quienes cometieron delitos”, subrayó.

El ministro aclaró que participar en una manifestación no constituye en sí mismo una falta, pero apuntó contra “los casos graves y extremos, como quienes bloquearon salidas o abandonaron el servicio”.

Además, destacó el compromiso de los efectivos que sí cumplieron sus funciones: “Mientras algunos abandonaban a los rosarinos, otros estaban haciendo procedimientos, detenciones y secuestros de armas. Tiene que haber una diferencia clara entre quien cumple y quien no”.

Sobre la política salarial, Cococcioni explicó que no se negocia en paritarias, sino que se traslada el mismo porcentaje acordado para la administración pública. E indicó que las fuerzas de seguridad ya han recibido mejoras en ese marco.

Finalmente, aseguró que el Gobierno estuvo “monitoreando toda la noche” lo ocurrido y que se trabajó en coordinación con la ministra de Gobierno, Fabiola Monteoliva, para garantizar la cobertura del servicio y evitar desprotección ciudadana.