Amplían la denuncia contra el senador Dolzani y aportan un video como nueva prueba

El diputado provincial Fabián Palo Oliver, acompañado por Luis Gorosito, presentó una ampliación de la denuncia que había radicado días atrás contra el senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, y solicitó que se profundice la investigación penal en curso.

En el nuevo escrito, el legislador incorporó como prueba un archivo audiovisual titulado “Descargo del Senador Oscar Dolzani”, correspondiente a un video publicado por el propio senador en sus redes sociales el 6 de febrero, en el que se refiere públicamente a la denuncia inicial y a su vinculación comercial con empresas que ejecutan obras financiadas por el Estado provincial.

Según sostienen Palo Oliver y Gorosito, en ese video Dolzani reconoce la existencia de operaciones comerciales entre el Corralón Dolzani y la firma Obring S.A., integrante de la UTE encargada de la obra “Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas Zona Este de la Ciudad de San Javier”. En el descargo público, el legislador afirma: “Sí, es cierto. Corralón Dolzani ha hecho una venta a una empresa privada como hemos hecho ventas desde 2013”, y agrega que la empresa “está llevando adelante la obra de la costanera”.

Para los denunciantes, esa manifestación constituye un reconocimiento del hecho señalado en la presentación original, en la que se había advertido sobre la presunta comercialización de materiales y servicios por parte de una firma atribuida al senador a una de las empresas que ejecuta una obra pública en su propio departamento.

En la ampliación, además, sostienen que el propio Dolzani aludió a otras operaciones comerciales con empresas vinculadas a obras financiadas por el Estado provincial, entre ellas la construcción del Parque Solar. En ese sentido, pidieron que se investigue si pudieron existir situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses en el ejercicio de su función legislativa.

El escrito también solicita que se analice si los hechos podrían encuadrar, entre otras figuras, en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos y amenazas coactivas, a partir de expresiones vertidas por el senador en el mismo video.

Entre las medidas probatorias sugeridas, se requirió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe sobre eventuales operaciones comerciales entre Dolzani y las empresas mencionadas, así como la constatación pericial de las publicaciones realizadas en redes sociales.

La investigación es tramitada por la fiscal Dra. Jessica Bernard, quien deberá evaluar la nueva documentación aportada y determinar si corresponde avanzar con las medidas solicitadas e instruir formalmente la Investigación Penal Preparatoria.

