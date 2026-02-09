Corte de agua programado para este martes por tareas en la planta potabilizadora de Desvío Arijón

Un corte del suministro de agua afectará a nuestra ciudad este martes por la mañana, en el horario de 6 a 10 horas. La interrupción en el servicio se producirá en virtud de la realización de tareas de mantenimiento eléctrico en la planta potabilizadora del Acueducto Desvío Arijón.

Según se informó oficialmente, el corte también afectará a las localidades de Sauce Viejo y la mencionada Desvío Arijón. Desde la empresa Aguas Santafesinas, detallaron que durante el horario mencionado se llevarán tareas vinculadas a la obra de ampliación del sistema, que incluye la construcción de un tercer módulo de tratamiento.

Desde la Municipalidad solicitaron a la ciudadanía un uso moderado de las reservas domiciliarias hasta que se constate una completa recuperación del sistema de distribución. Es que, según indicaron desde ASSA, se espera que una vez finalizados los trabajos la normalización del suministro será paulatina.

Vale mencionar que la empresa cuenta con canales oficiales para consultas y atención al usuario que están habilitados las 24 horas. Se trata de la línea de WhatsApp 341 695-0008 y la oficina virtual disponible en el sitio web oficial.

Desde la Municipalidad santotomesina indicaron con la difusión de esta información apuntan a apelar a la colaboración de la comunidad, tomando las previsiones necesarias ante esta interrupción programada del servicio.

