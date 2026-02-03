Alonso: “Los docentes vamos a demostrar que tenemos dignidad”

Por Santotomealdía



En un momento clave, con la paritaria docente aún sin convocatoria formal y tras la decisión del Gobierno provincial de reforzar la política de premios por asistencia perfecta, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, apuntó con dureza contra la gestión de Maximiliano Pullaro. El dirigente sindical cuestionó lo que definió como “extorsión institucional” y advirtió que, si no hay un cambio en la política salarial, el conflicto docente podría profundizarse.

En diálogo con Nova al Día, Alonso criticó el funcionamiento actual de la paritaria, a la que calificó como “una imposición sin diálogo”, y exigió que se restablezca un verdadero ámbito de negociación. Según expresó, desde enero de 2024 el Gobierno presenta propuestas cerradas, que no se pueden discutir, y que —incluso si son rechazadas— igual se aplican por decreto.

La política de premios por asistencia, recientemente reafirmada y ampliada por el Ministerio de Educación, generó un fuerte rechazo en AMSAFE. Alonso la definió como “un pago en negro, discriminatorio y extorsivo”, y sostuvo que presiona a los docentes a ir a trabajar incluso enfermos. “Un maestro con 39 grados de fiebre no debería estar frente a un grupo de alumnos. Eso no mejora la educación, la pone en riesgo”, advirtió.

Para el dirigente, este tipo de medidas no solo afectan la salud de los trabajadores de la educación, sino también el desarrollo pedagógico en las aulas. Señaló que los docentes cobran un salario de 840 mil pesos, que no alcanza para cubrir los gastos básicos, y que esos 90 mil pesos extra por presentismo no son un incentivo, sino una presión económica para asistir a toda costa. “Cuando no se llega a fin de mes, ese premio funciona como una amenaza”, afirmó.

Alonso también denunció el deterioro del poder adquisitivo a lo largo de 2025 y aseguró que AMSAFE no firmó ningún acta paritaria en todo el año, al considerar que las propuestas oficiales fueron a la baja. Según explicó, mientras la inflación acumulada fue del 33%, los aumentos para los docentes activos rondaron el 26%, y los jubilados apenas recibieron un 20%, además de percibir los incrementos con dos meses de retraso.

En ese marco, el gremio se prepara para discutir una propuesta que, según adelantó su secretario general, deberá contemplar mecanismos de actualización salarial que impidan nuevas pérdidas, un proceso de recomposición de lo perdido en los últimos meses, la eliminación del aporte solidario que afecta a los pasivos, y la reanudación de los concursos de traslado y titularización, interrumpidos desde 2024.

Consultado sobre la posibilidad de un inicio conflictivo del ciclo lectivo, Alonso fue claro: “El Gobierno está más preocupado porque no hagamos paro que por mejorar la educación”. Y concluyó con una advertencia: “Vamos a discutir con el guardapolvo puesto, con el guardapolvo de la dignidad. Y si hace falta, la vamos a expresar en la calle”.