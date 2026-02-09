Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Con motivo del próximo Mundial de Fútbol, Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de nuevos vuelos internacionales que conectarán directamente a las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami, a partir del 8 de junio.

Según informaron fuentes de la compañía, los servicios tendrán una escala técnica en Punta Cana y operarán con las siguientes frecuencias:

Desde Córdoba , dos vuelos semanales , los lunes y miércoles .

Desde Rosario , tres frecuencias semanales , los martes, viernes y domingos .

Desde Tucumán, dos vuelos semanales, los jueves y sábados.

La medida busca facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos, sede del torneo, y forma parte de una estrategia para ampliar la conectividad federal y reforzar la oferta internacional de Aerolíneas durante un evento de escala global.

Con este esquema, la empresa pasará a operar un total de 29 vuelos semanales a Miami, lo que representa un incremento del 93% respecto a la programación de 2025. La oferta se completa con 20 vuelos semanales desde Buenos Aires, y dos vuelos directos desde Córdoba, que continuarán una vez finalizado el Mundial.

Además, Aerolíneas confirmó que este operativo se complementará con vuelos especiales a Dallas y Kansas, destinos en los que jugará la Selección Argentina durante la fase de grupos de la Copa del Mundo.