Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial
Los nuevos servicios comenzarán a operar el 8 de junio y tendrán una escala técnica en Punta Cana. La ruta Córdoba–Miami continuará luego de la competencia.
Con motivo del próximo Mundial de Fútbol, Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de nuevos vuelos internacionales que conectarán directamente a las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami, a partir del 8 de junio.
Según informaron fuentes de la compañía, los servicios tendrán una escala técnica en Punta Cana y operarán con las siguientes frecuencias:
-
Desde Córdoba, dos vuelos semanales, los lunes y miércoles.
-
Desde Rosario, tres frecuencias semanales, los martes, viernes y domingos.
-
Desde Tucumán, dos vuelos semanales, los jueves y sábados.
La medida busca facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos, sede del torneo, y forma parte de una estrategia para ampliar la conectividad federal y reforzar la oferta internacional de Aerolíneas durante un evento de escala global.
Con este esquema, la empresa pasará a operar un total de 29 vuelos semanales a Miami, lo que representa un incremento del 93% respecto a la programación de 2025. La oferta se completa con 20 vuelos semanales desde Buenos Aires, y dos vuelos directos desde Córdoba, que continuarán una vez finalizado el Mundial.
Además, Aerolíneas confirmó que este operativo se complementará con vuelos especiales a Dallas y Kansas, destinos en los que jugará la Selección Argentina durante la fase de grupos de la Copa del Mundo.