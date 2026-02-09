El proyecto de reforma penal juvenil ingresó a la Cámara de Diputados con un cambio clave

El proyecto de reforma del régimen penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y será tratado esta semana en el Congreso. Según confirmaron fuentes legislativas, el texto será analizado en comisión el miércoles y podría debatirse en el recinto el jueves.

La iniciativa busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, establecer un régimen especial para menores de edad con penas diferenciadas y medidas socioeducativas, y fijar un límite máximo de condena de 20 años, eliminando la posibilidad de reclusión perpetua.

Uno de los cambios clave respecto al dictamen aprobado en 2025 es la incorporación de un mecanismo de compensación de fondos entre Nación y provincias, que garantizaría el financiamiento del nuevo sistema. Esa modificación fue introducida por el Gobierno nacional en la redacción definitiva del proyecto.

El texto contempla que los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de adultos, con un tope de 15 años de condena, aunque no podrán ser alojados en cárceles comunes.

Para los delitos cuya pena no supere los 3 años, o incluso hasta 10 años si no hubo violencia grave, el proyecto propone medidas alternativas al encierro, con un enfoque social y educativo, incluyendo libertad asistida, tareas comunitarias y acompañamiento especializado.

Desde el Ejecutivo Nacional sostienen que esta reforma apunta a terminar con la “puerta giratoria” que, según plantean, permite la reincidencia de menores en el delito sin consecuencias penales efectivas. También remarcan que muchos jóvenes de 16 años actualmente quedan impunes por limitaciones de la ley vigente (22.278).