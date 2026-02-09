Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita

Por Santotomealdía



El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de una causa que investiga la existencia de una asociación ilícita que operaba dentro del organismo, con presuntos vínculos con empresarios del sector farmacéutico y maniobras de fraude al Estado.

La resolución judicial incluye a otros 18 involucrados, entre ellos Daniel Garbellini, quien fuera el segundo de Spagnuolo en la Agencia; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos señalados por sus vínculos con droguerías. Según la investigación, los imputados habrían tenido distintos roles dentro de una red que operaba en perjuicio de los fines públicos de la institución.

El fallo indica que “en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló un entramado de corrupción institucional” cuyo núcleo fue el funcionamiento irregular de la ANDIS. El juez sostiene que la organización estaba integrada por funcionarios de alta jerarquía y operadores externos, que actuaban “en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Casanello impuso embargos millonarios sobre los bienes de los procesados. El más alto recayó sobre Spagnuolo, con una suma de más de 202 millones de pesos.

En su escrito, el juez afirma que la ANDIS fue utilizada como una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, y que su accionar representó un grave perjuicio para las personas con discapacidad, cuya protección y atención es la misión principal del organismo.

Además, el magistrado dejó abierta la posibilidad de que la investigación se amplíe: “El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”, advirtió.

Por último, el juez remarcó que existen indicios de que la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios podría haberse extendido a otras áreas de la ANDIS y con la participación de nuevos actores aún no identificados.