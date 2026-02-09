Enrico: “Santo Tomé históricamente tuvo un problema con el agua y trabajamos para mejorarlo”

Por Sanotomealdía



Durante una entrevista con Noa al Día, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, se refirió al aporte del Gobierno provincial en las obras que lleva adelante la Municipalidad para reforzar el sistema de provisión de agua potable en los barrios de la ciudad donde el servicio actual presenta deficiencias.

“Santo Tomé históricamente ha tenido un problema con el agua, así que de alguna manera trabajamos en conjunto para mejorar”, expresó el funcionario, al referirse a la obra que contempla inyectar agua desde nuevas perforaciones en sectores donde el caudal que llega por el acueducto no es suficiente, como Villa Luján, Dos Rutas, Favaloro, 12 de Septiembre y Las Vegas.

Enrico recordó que la intervención incluye perforaciones, la instalación de una planta de toma, tratamiento para la remoción de hierro y manganeso, tanques cisterna y una planta de ósmosis. La obra tiene como fin garantizar un mejor servicio en el cuadrante ubicado entre Ruta 19, Avenida Luján, Avenida Richieri y Autopista.

El ministro detalló que la provincia destinó 300 millones de pesos para esta obra. “Todos los equipos que llegaron en los últimos días para la planta potabilizadora son aportados por Provincia”, aseguró, y recordó que también hay una inversión de la Municipalidad en el desarrollo de este sistema suplementario.