Semana clave para definir si se avanza con el tercer carril de la Autopista

Por Santotomealdía

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, confirmó que en el transcurso de los próximos días se definirá si el Gobierno avanza formalmente con el proyecto para construir un tercer carril en la autopista Rosario–Santa Fe, en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Salado y el Aeropuerto de Sauce Viejo.

En declaraciones realizadas en el programa Nova al Día, que se emite por FM Nova 97.5, el funcionario brindó precisiones sobre el estado actual de la iniciativa y los pasos administrativos que deberían seguirse en caso de confirmarse la decisión política.

“Es un tema que lo estamos analizando. Dado el flujo vehicular que tiene esa parte de la autopista, lo vimos en números con el gobernador Maximiliano Pullaro y la Dirección de Vialidad también lo tiene presente. En seis o siete días tengo que tener la definición de si arrancamos o no con el proyecto”, señaló Enrico.

En ese sentido, explicó que una eventual aprobación no implicaría el inicio inmediato de la obra. Sin embargo, subrayó que la iniciativa responde a una decisión estratégica del Ejecutivo provincial: “Está en la cabeza del gobernador mejorar los accesos a Santa Fe y a Santo Tomé”.

El funcionario señaló que en los próximos días podría darse el visto bueno al comienzo de un proceso técnico y administrativo que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, la estimación de costos y el llamado a licitación.

“Vamos a ver cómo estamos con los números y si podemos encarar algo. Si nos bajan la palanca, nos ponemos a trabajar de lleno en el proyecto. Después hay que terminarlo, ponerle monto, llamar a licitación, publicar, esperar los plazos de presentación de las empresas, abrir los sobres, adjudicar y firmar el contrato”, detalló.

Según indicó, se trataría de una intervención con un plazo estimado de ejecución de alrededor de un año, tomando como antecedente la experiencia reciente en el tramo Rosario–San Lorenzo, donde la Provincia llevó adelante una ampliación similar.

“Fue una obra que tenía un tiempo previsto de 12 meses y en 13 la pudimos terminar, a pesar de las lluvias. Vialidad ya la tenía estudiada, la licitamos rápidamente y hubo muy buena competencia de empresas, con precios bajos”, recordó.

Enrico también reconoció que este tipo de trabajos generan incomodidades mientras se ejecutan, aunque remarcó los beneficios a largo plazo. “Es una obra que puede ser molesta mientras se hace, porque se generan demoras y desvíos. Pero cuando está terminada, la autopista queda en excelentes condiciones y mejora muchísimo la circulación”, completó.

