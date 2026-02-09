Enrico ratificó el objetivo de finalizar la obra del nuevo puente “en abril de 2027”

Por Santotomealdía

La construcción del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé registra un avance del 32 por ciento y continúa dentro de los plazos previstos por el Gobierno provincial. En ese marco, el ministro Lisandro Enrico reafirmó el objetivo de concluir el nuevo enlace vial entre nuestra ciudad y la capital provincial para abril de 2027.

El funcionario lo expresó en declaraciones brindadas al programa Nova al Día, que se emite por FM Nova 97.5. Allí ratificó que “el ritmo es el programado” y sostuvo que “la obra viene bien y hoy está en un 32 por ciento de ejecución”.

Al referirse al ritmo de trabajo, explicó que “el progreso no siempre es lineal” debido a la complejidad de los distintos ítems que componen el proyecto. En ese sentido, celebró que “la etapa más compleja de la obra se encuentra prácticamente superada”.

El funcionario detalló que ya se ejecutaron 131 de los 136 pilotes que conforman la base estructural del viaducto, enterrados en el lecho del río Salado a lo largo de 1.300 metros. “Restan cinco, que son los que se están haciendo en la zona de la salida de Santo Tomé”, precisó.

Al respecto, remarcó que las condiciones hídricas del río permitieron avanzar sin necesidad de utilizar pontones, lo que facilitó las tareas. Además, confirmó que ya fueron colocados 30 de los 50 cabezales previstos y que comenzaron los movimientos de suelo para las conexiones viales en el sector de acceso a la ciudad de Santa Fe.

En paralelo, se avanza en la definición del proyecto ejecutivo para las intervenciones urbanas en nuestra ciudad, que incluyen nuevos enganches y ampliaciones en el ingreso. Lo propio ocurre con la “adecuación geométrica” del acceso a Santa Fe que requiere la obra.

Para finalizar, el ministro remarcó que los trabajos se desarrollan de manera intensiva, incluso durante los fines de semana. “El plazo que nos fijamos es exigente, pero queremos llegar a abril de 2027 con la obra terminada”, afirmó.

