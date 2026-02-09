El Gobierno provincial convocó a los gremios y reabre esta semana la paritaria

Por Santotomealdía



El Gobierno de la provincia confirmó este lunes la convocatoria a las primeras reuniones paritarias del año. El cronograma de encuentros se iniciará este miércoles a las 8:30, con la participación de ATE y UPCN, gremios que representan a los trabajadores de la administración central.

Ese mismo miércoles por la tarde, desde las 15 horas, se llevará adelante la reunión con los gremios docentes, entre ellos AMSAFE y SADOP, mientras que para el jueves está prevista la convocatoria a la paritaria del sector salud. De esta manera, el Ejecutivo abre formalmente la discusión salarial 2025 con los distintos sectores del Estado.

En la previa de los encuentros, el martes se conocerá el dato de inflación provincial, que difundirá el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El índice será un punto clave en la negociación, ya que los gremios vienen advirtiendo sobre la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de implementar mecanismos de actualización salarial.

La convocatoria se da luego de que, en noviembre del año pasado, el Gobierno aplicara un aumento del 4,8% por inflación, sin abrir nuevas negociaciones, lo que generó fuertes críticas de los gremios docentes y cuestionamientos al funcionamiento de la paritaria. Desde AMSAFE y SADOP también expresaron su rechazo a la política de premios por asistencia y advirtieron sobre un posible conflicto al inicio del ciclo lectivo.

Con este nuevo llamado, el Ejecutivo busca establecer una instancia de diálogo con los sindicatos estatales, luego de varios meses sin negociación directa. El resultado de las primeras reuniones será determinante para definir el escenario salarial de las próximas semanas.