Julián Álvarez y una preocupante sequía a meses del Mundial

El golpe del Betis en el Metropolitano dejó más que tres puntos en el camino del Atlético de Madrid: profundizó el momento más delicado de Julián Álvarez desde su llegada a Europa. Setenta y dos horas después del 5-0 en el Benito Villamarín por la Copa del Rey, el equipo de Diego Simeone cayó 1-0 por la 23ª fecha de la Liga y la sequía goleadora del delantero argentino volvió a quedar en el centro de la escena.

La derrota prácticamente aleja al Atlético de la pelea por el título: quedó a 13 puntos del líder Barcelona y hasta podría perder el tercer puesto si Villarreal suma en los partidos pendientes. En ese contexto, el bajo rendimiento ofensivo se vuelve una preocupación inmediata, sobre todo de cara a la semifinal de Copa ante el Barça y los play-offs de Champions frente a Brujas.

Julián volvió a la titularidad tras haber sido suplente —y no ingresar— en el cruce copero. Por primera vez compartió ataque desde el arranque con el nigeriano Ademola Lookman, refuerzo llegado desde Atalanta. Pero la sociedad ofreció poco y la “Araña” prolongó un tramo sin goles que ya se transformó en el más extenso de su carrera europea.

Son 820 minutos, repartidos en 11 partidos, sin convertir. La cifra supera ampliamente los 590 minutos que atravesó sin festejos en el Manchester City durante la temporada 2023/24. Más allá de los números, lo que inquieta es la sensación de desconexión: Álvarez participa menos en el circuito ofensivo y pierde incidencia en el juego colectivo.

Tuvo una ocasión clara ante Betis, tras una asistencia de Lookman que lo dejó de frente al arco. Desde un ángulo algo cerrado, su zurdazo fue desviado por el arquero Vallés junto al poste. Fue su momento más nítido en una primera etapa en la que terminó reemplazado, con gesto adusto, mientras el equipo tampoco encontraba respuestas.

En España ya comenzaron a circular versiones sobre una supuesta “falta de química” entre Simeone y el delantero campeón del mundo. El técnico, consultado una vez más por la actualidad del cordobés, mostró cierto fastidio: “No creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián”. De inmediato, reafirmó su respaldo: “Confiamos en él, es importantísimo, el mejor que tenemos”, y dejó entrever que espera su reacción en la etapa decisiva de la temporada.

Aunque tiene contrato hasta 2030, los rumores no tardaron en aparecer. Barcelona —ante la posible salida de Robert Lewandowski— y clubes de la Premier League como Arsenal o Chelsea figuran entre los supuestos interesados. Por ahora, sin embargo, el foco está en que recupere el gol.

El Atlético incluso llegó al empate con un tanto de Antoine Griezmann anulado por un off-side milimétrico detectado por el VAR semiautomático. Simeone evitó excusarse: “El partido no fue bueno y no creo que esa jugada haya sido determinante”.

El contraste con el 5-0 de hace apenas tres días refuerza un axioma repetido en el fútbol: ningún partido es igual a otro. Pero en el caso de Julián Álvarez, la constante empieza a ser la falta de gol. Y en un equipo que se juega la temporada en pocas semanas, la recuperación de su principal delantero ya no es solo un deseo, sino una necesidad urgente.