Tras la salida de Lavagna, el gobierno oficializó a Pedro Lines al frente del Indec

El Gobierno nacional oficializó este lunes la salida de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y designó en su reemplazo a Pedro Ignacio Lines. La decisión quedó plasmada en el Decreto 91/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma acepta, a partir del 2 de febrero, la renuncia presentada por Lavagna, quien estuvo seis años al frente del organismo estadístico. En el texto se agradecen los servicios prestados por el funcionario, que había asumido durante la gestión de Alberto Fernández y fue ratificado al inicio del actual gobierno. Su salida se produce en medio de la controversia por la actualización de la fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya aplicación estaba prevista para enero pero fue postergada sin una nueva fecha confirmada.

En paralelo, el decreto establece la designación de Pedro Ignacio Lines como nuevo director del INDEC desde el 4 de febrero. El economista se desempeñaba hasta ahora como director técnico del organismo y era uno de los principales responsables del esquema metodológico y de la coordinación del programa estadístico anual.

Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una maestría en Economía en el Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos. Dentro del INDEC, coordinaba la planificación, diseño e implementación de censos, encuestas e indicadores sociales y económicos, además de la elaboración de normas y procedimientos técnicos.

A lo largo de su trayectoria participó en la compilación de estimaciones de la Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional, y trabajó en la construcción de cuentas nacionales tanto en Argentina como en el exterior. Entre 2011 y 2016 integró la Autoridad Estadística de Qatar, donde tuvo a su cargo la elaboración de cuadros de Oferta-Utilización y cuentas por sector institucional.

También formó parte de equipos técnicos vinculados a la elaboración de matrices insumo-producto y estimaciones de consumo e inversión en el país, y es miembro del Grupo de Expertos Asesores de Naciones Unidas en el área de cuentas nacionales. Con este nombramiento, el Ejecutivo apuesta a una continuidad técnica en el organismo en un contexto marcado por el debate en torno a la medición de la inflación.