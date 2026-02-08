Frío extremo en Nueva York: temperaturas más bajas que en la Antártida y al menos 17 muertos

Una ola de frío extremo afecta al noreste de Estados Unidos, con epicentro en la ciudad de Nueva York, que este domingo registró temperaturas de –16 °C y una sensación térmica cercana a los –26 °C, quedando incluso por debajo de los valores registrados en algunas zonas de la Antártida.

Según los servicios meteorológicos, más de 43 millones de personas están bajo advertencia por frío extremo, en un fenómeno climático que especialistas catalogan como el más intenso de las últimas dos décadas en varias regiones del país. En el estado de Nueva York y en sectores de Nueva Inglaterra, las sensaciones térmicas alcanzaron –40 °C y, en algunos casos, la piel expuesta podría congelarse en menos de 30 minutos.

El contraste más llamativo se dio con la base estadounidense McMurdo, en la Antártida, donde se reportaron temperaturas en torno a los –6 °C, es decir, más de 10 grados por encima de lo que se vivió en Nueva York durante el momento más crítico.

Operativo de emergencia y víctimas

Ante la gravedad de la situación, el alcalde Zohran Mamdani anunció un operativo especial para asistir a las personas sin hogar. Se desplegaron más de 550 trabajadores comunitarios, se habilitaron 60 centros de calefacción en los cinco distritos y se acondicionaron autobuses como refugios móviles, en puntos estratégicos como el centro de Manhattan.

“El objetivo es que nadie quede expuesto al frío extremo. Trabajamos día y noche para llevar a los neoyorquinos sin techo a lugares seguros, refugios e incluso habitaciones de hotel”, explicó Mamdani.

Pese a las medidas, las autoridades confirmaron que al menos 17 personas murieron en las últimas semanas tras permanecer al aire libre durante el temporal, y 13 de esos fallecimientos fueron directamente atribuidos a la hipotermia.

Efectos del fenómeno

La masa de aire ártico, proveniente del norte de la bahía de Hudson, en Canadá, avanzó hacia el sur generando un desplome térmico extremo y nevadas de gran intensidad en algunas zonas. Ríos congelados, calles bloqueadas por la nieve y barrios enteros cubiertos de blanco marcaron el paisaje de la ciudad.

Dan DePodwin, director sénior de operaciones de pronóstico de AccuWeather, advirtió que “en muchas localidades del noreste esta es la racha más prolongada de frío extremo de al menos los últimos diez o veinte años”.

Además, ráfagas de viento intenso y acumulaciones rápidas de nieve empeoraron las condiciones en regiones del norte del estado y de Nueva Inglaterra, con temperaturas que llegaron a ubicarse entre –29 y –34 °C.

Pronóstico: mejora gradual

Pese al impacto, los meteorólogos anticipan que las temperaturas comenzarán a recuperarse progresivamente. Jon Porter, jefe de meteorología de AccuWeather, adelantó que para comienzos de la próxima semana se esperan máximas cercanas a 0 °C, con una tendencia más templada hacia los primeros días de marzo.

Mientras tanto, las autoridades piden a la población no exponerse innecesariamente al aire libre, reportar casos de personas en riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales.