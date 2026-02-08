Incendio en Villa Libertad: importantes daños materiales, pero sin heridos

Un incendio de importantes dimensiones se produjo este domingo por la mañana en el barrio Villa Libertad, al noroeste de nuestra ciudad. El hecho ocurrió cerca de las 10:40, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles República de Chile y Monasterio, donde afortunadamente no se encontraban personas en el interior al momento del siniestro.

Según se informó, las llamas afectaron por completo una de las habitaciones de la casa, provocando daños totales en la estructura, el mobiliario y las prendas de vestir allí guardadas. En la vivienda habitan seis personas, pero ninguna de ellas resultó herida, ya que no estaban presentes durante el incidente.

Dotaciones de la Agrupación de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios de Santo Tomé trabajaron intensamente para extinguir el fuego y evitar su propagación. También se hizo presente personal del Comando Radioeléctrico, que brindó apoyo en el operativo y garantizó la seguridad en la zona.

De acuerdo a los datos recabados, la vivienda se encuentra pasillo adentro, a unos 25 metros desde la línea de edificación municipal, lo que dificultó en parte el acceso de los equipos de emergencia, aunque el siniestro pudo ser controlado con rapidez.

Si bien no hubo víctimas, el fuego provocó pérdidas materiales significativas, y se investigan las causas que podrían haber originado el incendio.