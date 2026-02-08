Pichetto acusó al Gobierno de “ejecutar un plan deliberado” para destruir la industria

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei, al que acusó de llevar adelante “un proceso de destrucción de la industria nacional” guiado por una mirada ideológica que atrasa dos siglos y que, según afirmó, desprecia el valor del empresariado argentino.

En declaraciones a Splendid AM 990, el referente de Encuentro Federal aseguró que los ataques del presidente a empresarios como Paolo Rocca y al sector textil no son exabruptos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para eliminar un entramado productivo que la gestión considera un gasto. “Es totalmente disparatado y poco conveniente en los intereses de la Nación que el presidente ataque al principal empresario de la Argentina”, sostuvo.

Pichetto vinculó esta orientación económica con asesores del Gobierno que proponen un país basado en la producción primaria, pensado para pocos habitantes, desconociendo la realidad de 50 millones de argentinos.

Al analizar la política de apertura comercial, el legislador no dudó en calificarla como una “mirada estúpida” de libre mercado, que contrasta con el actual proteccionismo aplicado por potencias globales como Estados Unidos. En esa línea, cuestionó el alineamiento con Donald Trump, al remarcar que “el acero y el aluminio nacional siguen sufriendo aranceles del 50%”, mientras el mercado argentino es “devastado” por productos importados, especialmente chinos.

“La mirada de Sturzenegger atrasa 200 años. El mundo hoy protege a sus empresas y cuida sus empleos; China entra a un mercado y lo deja devastado, y acá tenemos una mirada de libre comercio de la época de Adam Smith”, denunció Pichetto, quien también advirtió que la reforma laboral impulsada por el oficialismo será ineficaz si no se resuelven la recesión económica y la caída del poder adquisitivo.

En el plano institucional, el dirigente de Encuentro Federal consideró que la renuncia de Marco Lavagna al INDEC representa “un golpe a la confianza internacional”, y repudió la creación de oficinas estatales destinadas a hostigar al periodismo, calificándolas como “propias de modelos altamente autoritarios”.

Finalmente, Pichetto envió un mensaje hacia el interior del peronismo, al que instó a abandonar consignas que considera agotadas. “El Estado presente, los planeros y el género son banderas que están viejas y liquidadas en la opinión pública. El peronismo tiene que volver a recuperar la previsibilidad, el mundo del trabajo y el capitalismo productivo si quiere ser alternativa de poder”, concluyó.