Copa Davis: Argentina perdió la serie ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender

La Selección Argentina de Tenis sufrió un duro golpe este fin de semana al quedar eliminada en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, tras perder por 3 a 2 frente a Corea del Sur, en una serie disputada sobre superficie rápida en la ciudad de Busan. Con este resultado, el equipo nacional deberá jugar un repechaje en septiembre para mantener la categoría dentro del Grupo Mundial I.

La jornada del domingo había comenzado con optimismo para el equipo capitaneado por Javier Frana, gracias al triunfo en el dobles. Guido Andreozzi y Federico Gómez, en su debut como dupla en Copa Davis, lograron un valioso punto al vencer a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5 en una hora y 23 minutos de juego. Con ese resultado, Argentina se puso 2-1 en la serie y quedó a un paso de la clasificación.

Sin embargo, los partidos de singles definieron el destino del equipo nacional. En el cuarto punto, Thiago Tirante (actual 95° del ranking ATP) cayó ante Soon-Woo Kwon (343°) por 4-6, 6-4 y 3-6, pese a haber estado 2-0 arriba en el set final. El surcoreano reaccionó con cuatro games consecutivos y dio vuelta el marcador.

En el último partido de la serie, Marco Trungelliti (134°) no pudo cambiar la historia y fue superado por Hyeon Chung (392°) por 6-4 y 6-3, en un duelo en el que el local mostró mayor efectividad con el servicio y un mejor estado físico para cerrar la clasificación.

Con esta derrota, Argentina quedó fuera de los Qualifiers 2026 y descendió al Grupo Mundial I, donde en septiembre deberá disputar una serie por la permanencia. Si pierde ese encuentro, el equipo albiceleste descenderá una categoría más, y recién podría volver a pelear por un lugar en la élite en 2028.

Entre los posibles rivales en el repechaje figuran selecciones como Finlandia, Suiza, China, Nueva Zelanda, Turquía, Polonia y Paraguay, entre otros, además de los ganadores de las series aún no definidas.