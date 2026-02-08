Milei entregó el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos en San Lorenzo

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto en la ciudad de San Lorenzo, donde formalizó el traspaso del sable corvo del General José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión, tomada por el Gobierno nacional, fue anunciada en el marco del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, en el histórico Campo de la Gloria.

Acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por funcionarios nacionales y provinciales, el mandatario justificó el traspaso como un “acto de justicia histórica” y defendió el regreso del símbolo al ámbito militar. "El sable corvo es más que un objeto histórico, es un emblema nacional", expresó.

Durante su discurso, Milei recordó que la reliquia fue robada en dos oportunidades durante la década del 60 y acusó a la Juventud Peronista por esos hechos, a los que calificó como “un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional”. Además, cuestionó a quienes criticaron la medida: "Nos dicen cipayos, pero desfinanciaron a nuestras Fuerzas Armadas. Nos acusan de unitarios, pero exprimieron al interior productivo para subsidiar al Gran Buenos Aires".

El presidente también destacó el valor simbólico de que el sable esté custodiado por los Granaderos, señalando: “Quien mejor que el Regimiento de Granaderos a Caballo para protegerlo”. El cuerpo militar fue creado por el propio San Martín en 1812, y su sede en el barrio porteño de Palermo será ahora el lugar donde se podrá visitar la pieza histórica.

La medida desató una fuerte polémica, que incluyó críticas de la oposición y una presentación judicial por parte de los herederos de Manuela Rosas y Máximo Terrero, donantes del sable, quienes pidieron que permaneciera en el Museo Histórico Nacional. La justicia finalmente desestimó el reclamo y habilitó el traslado.

El acto en el Campo de la Gloria tuvo una importante concurrencia: más de 60.000 personas asistieron, según estimaciones oficiales. Milei se mostró eufórico, arengó a los presentes e incluso corrió y saltó en el predio. En contraste, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se limitó a saludar.

Como es tradición, se realizó una recreación del combate de 1813, con la participación de entre 30 y 40 granaderos que llevaron a cabo la histórica carga de caballería. Aunque el sable corvo no fue utilizado por San Martín en esa batalla, su presencia simbolizó la continuidad del legado sanmartiniano.

Finalmente, el presidente afirmó que con esta decisión, el Gobierno “le devuelve al Regimiento el honor de custodiar el sable corvo de San Martín”, y aseguró que el regreso de la reliquia “no limitará el acceso de los argentinos” a este símbolo nacional.

El Regimiento de Granaderos a Caballo informó que el sable ya puede ser visitado por el público en su cuartel histórico en Palermo, de miércoles a domingos y feriados, entre las 11:00 y las 19:00, con entrada libre y gratuita.