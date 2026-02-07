Detuvieron a un hombre armado con un cuchillo en pleno centro

Un hombre de 48 años fue aprehendido en la tarde de ayer en la zona céntrica tras ser sorprendido con un arma blanca entre sus prendas. Ocurrió en la intersección de Obispo Gelabert y 25 de Mayo, donde debió intervenir la policía ante un aviso recibidi por la Central de Emergencias 911, por una situación de amenazas en inmediaciones de una entidad bancaria.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, Sección Motorizada. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un grupo de personas que se dispersó rápidamente. En ese marco, lograron interceptar a uno de los involucrados y, tras el correspondiente chequeo, constataron que llevaba un arma blanca a la altura de la cintura.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y al secuestro del elemento, siendo posteriormente trasladado a la Comisaría 12ª, donde se iniciaron las actuaciones de rigor con intervención de la autoridad judicial competente.