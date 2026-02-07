Argentina y Corea del Sur empatan 1-1 tras la primera jornada de Copa Davis

Argentina iguala 1-1 frente a Corea del Sur tras la primera jornada de la serie correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, que se disputa en el Gijang Gymnasium de Busan. Thiago Tirante abrió la serie con una trabajada victoria, mientras que Marco Trungelliti no pudo sostener la ventaja y cedió el segundo punto.

La definición comenzará este domingo desde la 1 (hora argentina) con el partido de dobles, en el que Guido Andreozzi y Federico Gómez enfrentarán a Ji Sung Nam y Uising Park. Luego se disputarán los singles invertidos: Tirante ante Soon-Woo Kwon y, si fuera necesario, Trungelliti frente a Hyeon Chung. La serie se puede seguir por TyC Sports y DSports.

En el primer turno, Tirante (95° del ranking ATP) mostró carácter para revertir un partido complejo ante Chung (392°) y se impuso por 2-6, 7-5 y 7-6 (5) tras 2 horas y 52 minutos de juego. El platense comenzó dubitativo y cedió el primer set ante un rival que supo imponer condiciones desde el fondo de la cancha y aprovechó sus oportunidades de quiebre. Sin embargo, el argentino reaccionó en el segundo parcial, ajustó su servicio y capitalizó los momentos clave para forzar un tercer set.

En la definición predominó la paridad y no hubo quiebres. Todo se resolvió en el tie-break, donde Tirante fue más preciso y, en su tercer match point, selló el triunfo con una derecha invertida que le dio el primer punto a la Argentina.

En el segundo encuentro, Trungelliti (134°) cayó ante Kwon (343°) por 7-6 (6) y 6-2. El santiagueño disputó un primer set equilibrado, con intercambios intensos y un quiebre por lado, pero el coreano se mostró más firme en el tie-break y tomó ventaja en el marcador. En el segundo parcial, Kwon logró un quiebre decisivo en el sexto game y, a partir de allí, manejó el desarrollo con mayor solidez para sellar el empate en la serie.

Con la llave abierta y todo por definirse, el dobles asoma como un punto determinante para inclinar la balanza antes de los cruces individuales que cerrarán la jornada.

