Seis aerolíneas retoman vuelos y Venezuela comienza a recuperar su conectividad internacional

Venezuela comienza a restablecer su conectividad aérea internacional tras meses de interrupciones y restricciones operativas, con al menos seis aerolíneas extranjeras que anunciaron la reanudación de sus vuelos desde y hacia el país entre febrero y marzo.

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, confirmó que TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca, GOL y Plus Ultra notificaron oficialmente la reactivación de sus operaciones, marcando un paso importante para la recuperación del tráfico aéreo en el país.

Las rutas se irán retomando de manera escalonada. Turkish Airlines reabrirá la conexión directa entre Caracas y Estambul a partir del 3 de marzo con tres frecuencias semanales, mientras que Plus Ultra también retomará vuelos ese mismo día con dos frecuencias.

Avianca volverá a operar desde el 12 de febrero con siete vuelos semanales y LATAM lo hará a partir del 23 de febrero con cuatro frecuencias. En tanto, la brasileña GOL reanudará el 8 de marzo los vuelos entre San Pablo y Caracas, y la portuguesa TAP volverá a conectar a Venezuela con Europa desde el 30 de marzo.

A este proceso de reapertura se suma la venezolana Laser Airlines, que retomará sus vuelos directos a Madrid el 18 de febrero en alianza con la empresa Hifly. Además, la colombiana Wingo, que había reiniciado en enero la ruta Bogotá–Caracas, ampliará su operación desde el 1° de marzo con tres frecuencias semanales desde Medellín.

La conectividad aérea venezolana se había visto seriamente afectada desde noviembre, cuando varias compañías suspendieron sus operaciones tras advertencias vinculadas a la situación del espacio aéreo en el marco de tensiones regionales. En ese contexto, la autoridad aeronáutica del país también revocó permisos de operación.

Desde el sector turístico calificaron la reanudación de vuelos como una noticia “sumamente positiva”, al considerar que la conectividad aérea impacta no solo en el turismo, sino también en áreas clave como la salud, el comercio, los negocios y los encuentros familiares.

Además, se espera que el incremento en la oferta de vuelos contribuya a estabilizar o incluso reducir el precio de los pasajes, que habían registrado aumentos ante la limitada disponibilidad de conexiones internacionales.

