Unión dio un paso atrás y perdió ante Central Córdoba en Santiago del Estero

Unión cayó 1-0 ante Central Córdoba este viernes por la noche en el estadio Madre de Ciudades, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El único gol del partido lo convirtió Michael Santos a los 31 minutos del segundo tiempo.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón ofreció una actuación deslucida y dejó una imagen preocupante, sobre todo por tratarse de un rival que llegaba con apenas un punto en el certamen. Con esta derrota, el Tatengue sumó su segunda caída consecutiva como visitante.

El encuentro fue parejo en la primera mitad, aunque con escasas situaciones de peligro. Central Córdoba insinuó algo más en ataque, mientras que Unión mostró imprecisiones y le costó generar juego asociado. La más clara del Tate en ese tramo fue un remate de Cristian Tarragona que terminó en manos de Alan Aguerre, en una jugada invalidada por posición adelantada.

En el complemento, Unión salió con mayor decisión y durante los primeros minutos logró arrimarse al área rival, pero no tuvo eficacia. Con el correr del tiempo el impulso se fue diluyendo y el conjunto santiagueño encontró la ventaja a través de una pelota parada: centro desde la derecha y cabezazo certero de Santos para el 1-0.

A partir de allí, el rojiblanco no logró reaccionar. Los cambios no modificaron el desarrollo y apenas sobre el final contó con una chance de Estigarribia que Aguerre desvió al córner. Fue una de las producciones más flojas del equipo en lo que va del torneo, con dificultades tanto en la generación como en la solidez defensiva.