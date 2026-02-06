El Municipio informó tareas de mantenimiento de desagües en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de Santo Tomé informó que en los últimos días viene desarrollando tareas de mantenimiento de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad. En ese marco, se indicó que las acciones están orientadas a mejorar el escurrimiento del agua y garantizar el correcto funcionamiento del sistema pluvial.

Desde el Municipio se señaló que estas intervenciones forman parte de labores preventivas que se desarrollan de manera periódica, especialmente ante la proximidad de lluvias, con el objetivo de contribuir al buen estado de la infraestructura urbana y reducir posibles inconvenientes para los vecinos.

Por otra parte, desde el gobierno local se solicitó a quienes circulen por las zonas donde se realizan los trabajos hacerlo con precaución, respetando la señalización dispuesta y las indicaciones del personal a cargo.

Finalmente, se destacó la importancia de estas tareas para el mantenimiento del sistema pluvial y la prevención ante eventuales precipitaciones, reafirmando el compromiso con el cuidado de la ciudad y el bienestar de la comunidad.

