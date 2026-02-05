Más gremios rechazan la Reforma Laboral y presionan por un paro general

La discusión por la reforma laboral suma tensión en el frente sindical. A horas de una nueva reunión del Consejo Directivo de la CGT, distintos gremios profundizan su rechazo al proyecto y comienzan a impulsar medidas de fuerza en distintos puntos del país. Habrá movilizaciones en Córdoba, Rosario y frente al Congreso, mientras crecen los planteos internos para avanzar hacia un paro nacional.

La conducción cegetista mantiene abierto el debate sobre si abandonar la estrategia dialoguista que, hasta el momento, no arrojó resultados concretos. En ese contexto, referentes sindicales comenzaron a expresar públicamente su malestar y a reclamar una postura más firme. Algunos dirigentes ya deslizaron la necesidad de “estar en las calles” y anticiparon que llevarán al plenario la propuesta de una huelga general.

Uno de los gremios que adelantó esa posición es la UOM, que planteará formalmente la posibilidad de un paro. También en el sector industrial se multiplican las voces críticas. En un encuentro del que participaron referentes de SMATA, UOM, AEFIP y ATILCRA junto a diputados sindicales, se advirtió sobre el impacto que podría tener la iniciativa oficial en los derechos laborales.

Desde ese espacio señalaron que la sociedad comienza a dimensionar “lo que está en juego” con la reforma. En paralelo, dirigentes de la CGT llamaron a fortalecer la unidad interna para ampliar la representatividad de la central y definir una estrategia común frente al avance del proyecto.

Mientras tanto, algunos sectores decidieron avanzar por fuera de lo que resuelva la central obrera. Este jueves, un frente sindical encabezado por la UOM y el gremio de Aceiteros convocó a una movilización frente a la Gobernación de Córdoba para presionar al mandatario provincial, quien mantiene negociaciones con el Gobierno nacional por posibles modificaciones al texto. La suspensión de una reunión prevista con la CGT sumó tensión al escenario.

Por su parte, las dos CTA anunciaron un paro nacional para el día en que la reforma laboral sea tratada en el Congreso. Desde ATE sostuvieron que la huelga es la herramienta más eficaz para frenar lo que consideran una “reforma patronal”.

En ese marco, las 62 Organizaciones también convocaron a una reunión de urgencia en la sede de la Federación Nacional de Taxis. Se espera la participación de representantes de decenas de gremios y la emisión de un documento conjunto que podría incluir el impulso a movilizaciones y la convocatoria a una medida de fuerza de alcance nacional.

Con este panorama, el encuentro de la CGT previsto para el viernes aparece como clave para definir si la central obrera mantiene la vía del diálogo o si endurece su postura frente a la reforma laboral, en un clima sindical cada vez más agitado.

