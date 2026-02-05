El temporal no da tregua en Sevilla y provocó daños a la histórica Giralda

La borrasca Leonardo continúa golpeando con fuerza a España y dejó este jueves imágenes impactantes en Andalucía, donde el temporal provocó daños incluso en uno de los símbolos más emblemáticos de Sevilla: la Giralda.

Los fuertes vientos, que alcanzaron ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, ocasionaron el desprendimiento de una de las azucenas ornamentales de hierro que decoraban la torre desde 1751. Se trata de un adorno ubicado en el sector sureste del campanario de la Catedral de Santa María de la Sede.

“El Cabildo de la Catedral informa que en la mañana de hoy, a las 6:15 aproximadamente, debido a las excepcionales condiciones meteorológicas, se ha desprendido la azucena sureste de la Giralda, afortunadamente sin causar daños personales”, señalaron desde la Catedral de Sevilla a través de un comunicado oficial.

Tras el incidente, la policía acordonó la Plaza Virgen de los Reyes, el espacio peatonal ubicado en el casco histórico de la ciudad donde se levanta la torre.

La Giralda, construida en el siglo XII como minarete de la antigua mezquita durante el dominio árabe en la península ibérica, fue transformada en campanario tras la Reconquista encabezada por el rey Fernando III. Con sus 101 metros de altura, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987.

Evacuados y rutas cortadas

El temporal afecta con especial intensidad a Andalucía, donde unas 4.000 personas debieron ser evacuadas y alrededor de 1.500 permanecen incomunicadas en la provincia de Málaga. Allí, equipos de emergencia buscan a una mujer de 35 años que se arrojó al río Turvilla para rescatar a su perro, que había caído al agua. El animal apareció con vida horas más tarde, pero aún no hay rastros de la mujer.

Además, unas 140 rutas permanecen cortadas y, por segundo día consecutivo, se suspendieron las clases en varias zonas.

En Grazalema, en la sierra de Cádiz, cayeron casi 600 litros de lluvia por metro cuadrado en apenas 24 horas, una cifra que dejó el suelo saturado y generó escenas de desesperación entre los vecinos. “El agua brota hasta de los enchufes”, relataron algunos habitantes.

Como medida preventiva ante la crecida del río Guadalquivir, el Ayuntamiento de Sevilla dispuso el cierre de las compuertas del muro de defensa del barrio de Triana, una decisión que solo se adoptó en una ocasión anterior en la historia reciente de la ciudad.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene alertas activas en 13 de las 17 comunidades autónomas de España y también en Ceuta, mientras el país continúa bajo el impacto del fuerte temporal.

