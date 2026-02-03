Los Pumas ya conocen su camino en el Mundial de Australia 2027

World Rugby confirmó el cronograma del Mundial de Australia 2027 y Los Pumas ya conocen fechas y sedes para la fase de grupos. El seleccionado argentino integrará el Grupo C y disputará sus tres partidos en la costa este australiana, en las ciudades de Brisbane, Melbourne y Adelaida.

El debut será el lunes 4 de octubre ante Canadá en Brisbane (5.45 hora argentina). Luego enfrentará a España el domingo 10 en Melbourne (1.15) y cerrará la fase inicial frente a Fiji el viernes 15 en Adelaida (23.45). El partido inaugural del certamen lo jugarán Australia y Hong Kong el 1º de octubre en Perth.

Más allá del orden de los encuentros, una de las noticias favorables para el equipo dirigido por Felipe Contepomi es que no deberá trasladarse a Perth, la única sede ubicada en la costa oeste, lo que simplifica la logística en una primera etapa que se desarrollará íntegramente en el sector oriental del país.

En caso de avanzar a octavos de final, Los Pumas jugarán en el Stadium Australia, escenario principal del torneo con capacidad para 82.000 espectadores, sede también de las semifinales y la final. Si clasifican como primeros de grupo, disputarán su cruce el 24 de octubre; si lo hacen como segundos, jugarán un día antes. De superar esa instancia, regresarían a Brisbane para los cuartos de final.

El calendario fue definido en conjunto por World Rugby y Rugby Australia. Entre los partidos destacados de la fase de grupos aparecen Sudáfrica vs. Italia, Irlanda vs. Escocia e Inglaterra vs. Gales, además del choque inaugural entre los Wallabies y Hong Kong.

En cuanto a los antecedentes en las sedes asignadas, Brisbane trae un recuerdo histórico para el rugby argentino: allí consiguió en 1983 su primera victoria como visitante ante Australia. Melbourne, en cambio, será territorio inédito para un Test Match del seleccionado nacional, mientras que en Adelaida persiste el recuerdo de la ajustada derrota ante Irlanda en el Mundial 2003, que significó la eliminación en fase de grupos.