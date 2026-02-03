Martes 03 de febrero de 2026

Unión dominó de principio a fin y goleó a Gimnasia de Mendoza

Con una actuación contundente, el equipo de Madelón ganó 4 a 0 en Santa Fe y dejó atrás el arranque irregular.

Unión venció con autoridad a un flojo Gimnasia de Mendoza. (Foto: Aire de Santa Fe)
Unión consiguió su primer triunfo del año al golear 4 a 0 a Gimnasia de Mendoza en el estadio 15 de Abril, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Los goles del equipo de Leonardo Madelón fueron convertidos por Rafael Profini, Luciano Paredes en contra, Marcelo Estigarribia —de penal— y Diego Díaz.

El Tate resolvió el partido con autoridad y mostró una amplia superioridad ante el conjunto mendocino, que además jugó gran parte del encuentro con diez hombres por la expulsión de Franco Saavedra en el primer tiempo.

El equipo rojiblanco pegó de entrada: a los tres minutos Profini abrió el marcador dentro del área y marcó el rumbo de un trámite que siempre le fue favorable. Unión dominó desde el inicio, generó varias situaciones y amplió la ventaja antes del descanso tras un centro de Cristian Tarragona que se desvió en Paredes y terminó en el fondo de la red.

La expulsión de Saavedra, a los 25 minutos del primer tiempo, terminó de inclinar la balanza. En el complemento, Unión mantuvo el control, manejó los tiempos y aunque desperdició algunas chances claras, terminó redondeando la goleada. Estigarribia convirtió el tercero desde el punto penal y, poco después, Diego Díaz selló el 4 a 0 de cabeza para desatar la ovación en el 15 de Abril.

Después de un arranque irregular, el equipo de Madelón ganó, gustó y goleó ante su gente, mostrando una versión sólida y contundente que le permitió sumar tres puntos y recuperar confianza.

