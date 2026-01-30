Santo Tomé ya palpita la Maratón Santa Fe-Coronda con la visita de los nadadores

A días de una nueva edición de la Maratón Santa Fe – Coronda, la ciudad vivió una jornada destinada a promocionar el paso de una de las competencias más emblemáticas de aguas abiertas del país por nuestra costa. En ese marco, este viernes recibió a los nadadores que ya se preparan para realizar la desafiante prueba.

Durante la jornada, los deportistas recorrieron la zona del Balneario Municipal y compartieron un encuentro especial con niños que participan de las Colonias Municipales, junto a integrantes del Centro de Día El Mirador. La actividad tuvo como objetivo promover valores como el esfuerzo, la convivencia y el deporte como herramienta de integración.

Al cabo de la actividad, desde el Municipio invitaron a los vecinos a acompañar y alentar a los nadadores este domingo 1 de febrero por la mañana, cuando la competencia pase por nuestra ciudad. El punto de convocatoria será en el Balneario y la Costanera de Santo Tomé.

Vale recordar que la largada oficial está prevista para las 9 horas desde la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe.

Desde la Municipalidad remarcaron que “se continúa acompañando y promoviendo eventos deportivos que fortalecen el sentido de comunidad y ponen en valor los espacios públicos de la ciudad”.

