“Debemos tener todos los recaudos necesarios”, dijo el fiscal del caso Jeremías Monzón

El fiscal Francisco Cecchini afirmó que es necesario actuar con máxima cautela en la investigación por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en nuestra ciudad. “Debemos tener todos los recaudos necesarios”, expresó luego de que el juez Luis Octavio Silva ordenara la prisión preventiva de la madre de una de las menores imputadas, en el marco de una audiencia realizada este jueves en los tribunales santafesinos.

La mujer, de 41 años, fue imputada como partícipe necesaria del delito de homicidio calificado, por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Su hija, una adolescente de 16 años, está acusada de haber cometido el crimen junto a otros dos menores de 14 años.

“La Defensa propuso medidas alternativas, pero el magistrado coincidió en que la privación de la libertad era necesaria para mitigar los riesgos procesales”, explicó Cecchini tras la audiencia.

El fiscal subrayó que, si bien la audiencia fue sobre una persona mayor de edad, se trata de una causa que involucra tanto a la víctima como a imputados menores, por lo que requiere un abordaje especialmente cuidadoso.

Más avances en la causa

En paralelo, Cecchini confirmó que otro tramo de la investigación involucra a un joven de 18 años, cuyas iniciales son M. U., hermano de uno de los menores acusados. Fue imputado por la fiscal Rosana Peresín por el delito de amenazas coactivas, a raíz de mensajes publicados en redes sociales contra una persona que se había pronunciado públicamente por el pedido de justicia.

“Se trata de una investigación activa y compleja, que deriva en diferentes legajos y fiscales intervinientes”, sostuvo el fiscal, y añadió: “Estamos trabajando en conjunto y con la Fiscalía General, con el firme objetivo de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia”.