Imputaron por amenazas al hermano de uno de los acusados por el crimen de Jeremías

Por Santotomealdía

Un joven de 18 años, medio hermano de uno de los acusados por el asesinato de Jeremías Monzón, fue imputado este jueves en tribunales en el marco de una causa que investiga una serie de amenazas realizadas a través de redes sociales contra una persona que pedía justicia por el crimen.

El imputado fue identificado como Máximo U. y la acusación estuvo a cargo de la fiscal Rosana Peresín, quien le atribuyó el delito de amenazas coactivas cometidas entre el 22 y el 23 de enero pasado mediante una cuenta de Instagram.

Durante la audiencia, presidida por el juez Leandro Lazzarini, el acusado, asistido por el abogado particular Martín Durando, optó por no declarar y se abstuvo de brindar su versión de los hechos.

Por disposición judicial, Máximo U. continuará detenido al menos hasta este viernes, cuando se realice una nueva audiencia en la que se definirá si la investigación continúa con prisión preventiva o bajo otras medidas alternativas.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscal, el primer episodio ocurrió el 22 de enero a las 17.11, cuando desde un perfil identificado como “Máximo” el imputado envió mensajes intimidantes a un usuario de Instagram, identificado como M.F.E., que había publicado contenido reclamando justicia por Jeremías Monzón. Entre los mensajes, le escribió: “Ey wacho pajero; querés que te rompa la cabeza; deja de subir gilada, porque ya te busco”, y luego agregó: “te voy a romper todo, te re cago a balazos”.

Horas más tarde, cerca de las 22.40, el imputado volvió a contactar a la víctima con otro mensaje intimidante: “Arrugaste cagón”.

Las amenazas continuaron durante la madrugada del día siguiente. A la 1.07, el joven volvió a escribirle al usuario: “Donde anda: quiero hablar una cosita con vo”, y posteriormente, a las 20.23, retomó los mensajes.

Según sostuvo la fiscalía, las intimidaciones tuvieron como finalidad obligar a la víctima a eliminar publicaciones y reposteos vinculados al caso, luego de que se viralizara el video del asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido el 18 de diciembre, en el que se observan las torturas a las que fue sometido el joven.