Detuvieron a un hombre por amenazar a su hermana con incendiarle la casa

Un hombre de 27 años fue aprehendido luego de ser acusado de amenazar a su hermana con agredirla y prender fuego la vivienda familiar, tras un conflicto ocurrido en la zona de calle Roverano.

La intervención se produjo luego de un llamado a la Central de Emergencias 911, que alertó sobre un episodio de amenazas y el presunto incumplimiento de una medida judicial, en jurisdicción de la Subcomisaría 16.

Según se informó, la víctima, una joven de 21 años, indicó que su hermano se presentó en el domicilio para pedirle dinero y, ante la negativa, la habría intimidado con violencia y con provocar un incendio en la casa.

Con la descripción aportada, personal del Comando Radioeléctrico realizó un patrullaje por el sector y logró localizar al sospechoso en inmediaciones de Belgrano y Chaperauge, donde fue aprehendido.

El hombre fue trasladado a Medicina Legal y luego a sede policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por amenazas, quedando el caso a disposición de la Justicia.