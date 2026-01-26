El hombre atacado en barrio Loyola continúa en estado crítico y con pronóstico reservado

Por Santotomealdía



El hombre de 40 años que fue baleado este domingo por la noche en barrio Loyola continúa internado en estado crítico, según confirmó este lunes por la mañana Amanda Zárate, subdirectora del hospital Cullen. El paciente sufrió múltiples heridas de arma de fuego, entre ellas dos en el cráneo con pérdida de masa encefálica y otras en la zona genital y miembros superiores.

Según el parte oficial brindado por Zárate, el hombre ingresó al hospital “con múltiples heridas de arma de fuego en región de cráneo, región perineal, en miembros superiores e inferiores”. Actualmente se encuentra en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, requerimiento de vasopresores y monitoreo de presión intracraneal.

Consultada sobre el estado general del paciente, la profesional fue clara: “Sí, por las características del paciente, su pronóstico es reservado”, dejando en evidencia la gravedad del cuadro. Además, detalló que se realizan tomografías, imágenes de control y monitoreo hemodinámico permanente, característicos del tratamiento en estos casos.

De manera complementaria, fuentes consultadas por este medio confirmaron que el herido presentaba tres orificios de bala en la zona peneana y testicular, además de impactos en un brazo.

En cuanto a la investigación, peritos de la PDI continuaron trabajando en la escena del hecho, donde secuestraron diez vainas servidas calibre 9 milímetros, un proyectil y un fragmento de bala. También se recogieron una gorra y manchas de aparente sangre sobre la vereda, al tiempo que se constató la existencia de múltiples impactos de bala en la fachada de una vivienda. Como parte de la pesquisa, también se relevaron cámaras de seguridad de la zona.

El ataque ocurrió el domingo por la noche en inmediaciones de calle Arenales al 2300, en nuestra ciudad. Por el momento, no hay personas detenidas y la investigación continúa en curso.