Un joven fue aprehendido tras sustraer una moto

Un joven de 20 años fue aprehendido este jueves al mediodía por personal del Comando Radioeléctrico, tras ser sorprendido con una moto robada en nuestra ciudad. El operativo se inició durante un patrullaje preventivo, cuando los efectivos observaron al sospechoso circulando junto a una motocicleta marca CBX 250cc.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó alejarse del lugar, abandonó el rodado y comenzó a huir a pie, ingresando a distintos domicilios de la zona en un intento por evadir a los uniformados. Con autorización de una vecina, la policía logró ingresar a una de las viviendas, donde finalmente el joven fue localizado y reducido, pese a que opuso resistencia al arresto.

El detenido fue trasladado a la Comisaría con jurisdicción en el área. En tanto, la moto fue secuestrada y más tarde reconocida por su legítimo propietario, un hombre de 31 años, quien confirmó que se trataba de su vehículo.

Finalmente, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, que continuará con las actuaciones del caso.