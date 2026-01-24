Detuvieron a la madre de la adolescente imputada por el crimen de Jeremías Monzón

Por Santotomealdía



Este viernes al mediodía, la Policía detuvo a la madre de la adolescente de 16 años que ya se encuentra imputada y detenida por el crimen de Jeremías Monzón, el joven asesinado en un hecho que conmocionó profundamente a nuestra ciudad. La orden fue dispuesta por el fiscal Francisco Cecchini, quien encabeza la investigación.

Según fuentes allegadas a la causa, la mujer es investigada por su posible participación en el hecho, y su arresto se produjo en el marco de nuevas medidas dispuestas para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

En el expediente judicial ya figura detenida la adolescente de 16 años, considerada una de las principales autoras del hecho, y se encuentran identificados otros dos menores de 14 años, quienes también habrían intervenido en la secuencia de los hechos, aunque permanecen en libertad debido a su edad. Ahora, la investigación avanza también sobre el entorno de la joven detenida, en busca de elementos que permitan reconstruir por completo lo sucedido.

El crimen ocurrió el 5 de diciembre. Jeremías, de 15 años, vivía en nuestra ciudad y poco antes de ser asesinado había compartido un video que involucra a varios adolescentes, entre ellos la misma joven que hoy se encuentra privada de la libertad.

De acuerdo a la investigación, Jeremías fue citado a un predio alejado, donde fue atacado con violencia en el marco de una situación premeditada. Posteriormente, su cuerpo fue hallado en la ciudad de Santa Fe, en una zona próxima al Parque del Sur. La escena dejó elementos que evidencian una planificación escalofriante.

Desde entonces, la causa avanza con una fuerte repercusión social y una creciente demanda de justicia por parte de la comunidad. Con la detención de esta nueva sospechosa, la investigación entra en una etapa clave, mientras el Ministerio Público de la Acusación continúa trabajando para esclarecer los hechos y establecer todas las responsabilidades.