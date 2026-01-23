Secuestran armas de fuego y aprehenden a cuatro personas en distintos procedimientos

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé realizaron durante las últimas horas distintos procedimientos en la ciudad, que culminaron con el secuestro de armas de fuego, un vehículo y la aprehensión de cuatro personas, en el marco de intervenciones por amenazas y conflictos domiciliarios.

Uno de los hechos ocurrió durante la tarde, cuando personal policial fue comisionado por la Central de Emergencias 911 ante un presunto episodio de amenazas en una vivienda ubicada en Lisandro de la Torre al 3700. En el lugar, los uniformados secuestraron un pistolón calibre .380 y aprehendieron a un hombre de 53 años, quien estaría vinculado al ilícito. Por razones de jurisdicción, las actuaciones fueron labradas en la Comisaría Distrito 12°.

Horas más tarde,otra patrulla del Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de Lisandro de la Torre y 1° de Mayo, también en Santo Tomé. En circunstancias similares, los agentes secuestraron una pistola calibre .22 con cartuchos intactos y un automóvil, y trasladaron a un hombre de 30 años y una mujer de 22, quienes estarían relacionados con un altercado ocurrido en una propiedad de la ciudad de Sauce Viejo. Ambos fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza informaron que todos los procedimientos se enmarcaron en patrullajes preventivos y respuestas a llamados de emergencia, y que se dio intervención a los órganos judiciales competentes para el avance de las actuaciones correspondientes.

