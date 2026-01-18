Recuperan una bicicleta robada que luego fue vendida por redes sociales

La policía recuperó una bicicleta robada y aprehendió a un hombre de 30 años. El hecho ocurrió en Libertad al 2100, donde el propietario del rodado advirtió la presencia del mismo y dio aviso a las fuerzas de seguridad.

Según trascendió, el vehículo es una todo terreno color rojo, de la cual la persona denunciante logró demostrar su pertenencia con imágenes y una factura de compra.

En el marco del operativo policial, los agentes intervinientes entrevistaron al responsable de una barbería, donde se encontraba estacionada la bicicleta. El sujeto aseguró haberla adquirido a través de las redes sociales, sin conocer que era robada.

La policía secuestró el rodado y trasladó al hombre en cuestión en calidad de aprehendido por "encubrimiento" para dar continuidad a las actuaciones judiciales correspondientes.