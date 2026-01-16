La primera quincena del año dejó un saldo de 100.000 turistas en la provincia

El movimiento turístico en la primera quincena del año dejó un saldo de 100.700 personas recorriendo las zonas ribereñas y distintas localidades de la provincia. Así lo informa un relevamiento realizado por el Observatorio Turístico Provincial, según el cual el movimiento de visitantes a la bota santafesina generó 50.819 millones de pesos.

El informe detalla que la ocupación hotelera promedio fue del 68 % en todo el territorio, y del 82,5 % en los complejos y cabañas de los ríos Paraná, Carcarañá y Lagunas, que registraron un pico del 89 % entre el 9 y 11 de enero. Estos números reflejan una tendencia sostenida desde fines de 2025, cuando trabajaron a tope de su capacidad.

Además, los turistas destinaron más de 4.050 millones para alojamiento y más de 26 mil millones de pesos en recreación. En tanto, el impacto económico de los visitantes no pernoctantes fue de más de $ 20 mil millones.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, destacó que los turistas “elijan a Rosario, a Santa Fe y que vengan a disfrutar de nuestras fiestas, que reflejan la identidad santafesina, es un orgullo pero también es el resultado del trabajo que venimos haciendo desde que asumimos para mejorar la seguridad en las grandes ciudades, y para potenciar esa Santa Fe turística que durante años estuvo postergada”.

“Estamos apostando fuerte a mejorar la infraestructura vial y generar conexiones potenciando nuestros aeropuertos internacionales”, precisó el ministro, al tiempo que detalló que “la remodelación del Aeropuerto Internacional de Rosario y la suma de destinos y frecuencias, potencian la llegada de extranjeros a nuestra provincia”.

Fiestas populares: turismo de cercanía

Por otra parte, desde el Gobierno Provincial resaltaron la estrategia planificada a través de la Secretaría de Turismo para promocionar el turismo de cercanía, las fiestas populares y eventos culturales. En ese sentido, destacaron que estos ya convocaron a más de 250 mil personas, tanto santafesinos como turistas, transformando a la provincia de Santa Fe en un destino atractivo para los visitantes.

Entre ellos, el 3er Festival del Jaaukanigás, que se realizó en el Anfiteatro Municipal de Reconquista, contó con la asistencia de más de 55.000 personas, lo que significó un crecimiento del 10 % respecto del 2025; dinamizando la economía local a través del comercio, la gastronomía y el alojamiento; y el 25° Festival Provincial Nuestro Canto en Moussy-Avellaneda, de 11.000.

Por su parte, el 40° Festival Provincial del Pescador en Sauce Viejo contó con una asistencia de casi 30.000 personas, que congregaron a la localidad como un epicentro de la música popular y un referente para los amantes del folklore y las tradiciones locales.

En tanto, que a la Fiesta de la Cerveza en San Carlos Centro asistieron 6.000 personas, al 130° Aniversario Fundacional de Pueblo Esther, 10.000; al 14º Festival Internacional El Latinoamericano en Correa, 6.000; y la XVIII Fiesta Provincial de la Carne en Nelson, a mas de 4.500.

Además, contaron con gran afluencia de público la 16° Gran Noche de Reyes en Totoras, con la presencia estelar de Luciano Pereyra; el 14° Torneo de Vóley Playero “24 Hs Sauce” en San Jerónimo del Sauce; el 13° Festival de las Noches Verdes en Theobald; la Fiesta Regional de la Arena Blanca de Malabrigo; la 53º Edición Finalísima del Chamamé en Gobernador Crespo; y la fiesta del Verano en la Costa, en Cayastá; entre otras.

Fin de semana con diversidad de propuestas

Este fin de semana la provincia de Santa Fe tiene una diversa propuesta turística y cultural en distintas localidades, con fiestas populares, carnavales, festivales folklóricos, eventos gastronómicos y encuentros deportivos.

La agenda comienza el viernes con la Fiesta del Deporte de Coronda, y continúa el fin de semana con las fiestas provinciales del Sol en Romang, del Queso en Progreso, de la Pizza Artesanal en Aurelia, del Islero en Santa Rosa de Calchines y del Cooperativismo en Sunchales; Barrancas Bajo las Estrellas; los festejos por el 147° aniversario de Avellaneda; y el inicio de los carnavales en San Carlos Centro y Salto Grande.

En la ciudad de Santa Fe se realizará el Festival Folklórico y Solidario de Guadalupe y la Fiesta Provincial de la Chopera, y el Tour Suramericano en la Estación Belgrano.

