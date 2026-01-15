Avanzan los trabajos nocturnos para repavimentar la Autopista Santa Fe-Rosario

Los trabajos de repavimentación en la Autopista Santa Fe–Rosario continúan en el tramo comprendido entre los kilómetros 152 y 156, en la mano que va hacia Rosario, un sector clave para la circulación entre Santo Tomé y la capital provincial. Las tareas se desarrollan en horario nocturno, con el objetivo de minimizar el impacto sobre el tránsito diario.

En ese sector se ejecutan reparaciones de la calzada, sellado de fisuras, texturizado y la colocación de una microcarpeta asfáltica. El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, señaló que estas intervenciones buscan “volver a poner en valor, mejorando la transitabilidad y la seguridad vial de la Autopista Rosario–Santa Fe”.

Restricciones y desvíos vigentes

Tal como se informara anteriormente, los trabajos implican restricciones en la circulación en el tramo afectado, en el carril descendente con sentido hacia Rosario. Las tareas se realizan en horario nocturno, de 20 a 6 horas, y se extenderán durante un período estimado de un mes.

Mientras esto sucede, la circulación se ve afectada por la reducción de media calzada, lo que puede generar demoras. Además, se procede al cierre del acceso a la Autopista AP01, por lo que los vehículos deben realizar el retorno por la zona del Hipódromo de Santa Fe, siguiendo los desvíos señalizados.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización vial, las velocidades máximas permitidas y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, además de planificar los traslados con anticipación para evitar inconvenientes.

Más tareas y tercer carril

En paralelo, el plan de repavimentación también avanza en otros sectores del corredor. En la mano hacia Santa Fe se realizan trabajos diurnos entre los kilómetros 116,5 y 118,5, donde se prevé la reconstrucción de ambos carriles en los tramos más dañados.

Por otra parte, desde el Ministerio de Obras Públicas recordaron que continúa la obra del tercer carril entre Rosario y San Lorenzo, que ya supera el 90% de avance y cuya inauguración está prevista para los primeros días de febrero.



“La construcción del tercer carril, la repavimentación de los carriles existentes y trabajos en banquinas están completos. Ahora estamos haciendo todo el resto de tareas complementarias, vitales para la circulación: colocación de tachas y cartelería, distintos trabajos en los accesos y puentes, pintura, iluminación y otras intervenciones menores más. Esta es otra obra estratégica que lleva adelante la gestión del gobernador Pullaro en la zona de accesos a los puertos, con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario”, explicó Seghezzo.