Otro asalto armado para robar una moto en la vía pública

Un nuevo robo a mano armada se registró en las últimas horas en Santo Tomé y volvió a tener como blanco a una motocicleta, en un hecho similar al ocurrido días atrás en otro sector de la ciudad.

Según la información recabada, el episodio tuvo lugar en la intersección de Maciá y Alberdi, donde una mujer de 41 años fue interceptada por un individuo que la amenazó con un arma de fuego para obligarla a entregar su vehículo. El rodado sustraído es una motocicleta Corven 110 cc de color negro.

Tras cometer el asalto, el autor se dio a la fuga a gran velocidad por calle Alberdi y posteriormente no se conoció más información sobre su paradero.

Este caso se suma a otro robo de características similares, ocurrido el pasado 13 de enero en Hilario Sabroso y Obispo Gelabert, del cual diera cuenta santotomealdia. En esa oportunidad, un hombre fue asaltado por dos delincuentes -también armados- que le sustrajeron su moto tras amenazarlo en la vía pública.

Ambos hechos se produjeron con pocos días de diferencia y bajo una modalidad prácticamente idéntica.

Las actuaciones quedaron a cargo de las fuerzas policiales, que trabajan para esclarecer lo ocurrido, aunque hasta el momento no fueron informadas detenciones.