El empleo privado en Santa Fe sigue estancado y no muestra señales de recuperación

El empleo privado registrado en Santa Fe continúa estancado y sin señales de recuperación. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en octubre de 2025 se contabilizaron 510.700 puestos de trabajo formales en el sector privado, una cifra prácticamente idéntica a la del mes anterior.

De acuerdo con el informe oficial, tras el ajuste estacional, en septiembre se habían registrado 510.600 empleos privados, lo que confirma una variación mínima y un escenario de estabilidad en niveles bajos. Desde diciembre de 2023, la provincia perdió alrededor de 13.000 puestos de trabajo formales, al pasar de 523.700 a los actuales valores, en línea con una tendencia nacional de contracción del empleo registrado.

A nivel país, el SIPA señaló que en octubre diez sectores redujeron su nivel de empleo, tres se mantuvieron sin cambios y solo uno mostró crecimiento. La pesca fue la única actividad con aumento de puestos, mientras que Enseñanza, Suministro de electricidad, gas y agua y Servicios sociales y de salud no presentaron variaciones significativas.

Las caídas más relevantes se dieron en la industria manufacturera (-0,6%), la construcción (-0,5%), la explotación de minas y canteras (-0,5%), la intermediación financiera (-0,4%), el comercio y reparaciones (-0,3%) y las actividades inmobiliarias y empresariales (-0,3%), sectores que concentran una porción significativa del empleo privado.

El informe también reflejó una baja del trabajo independiente del 0,3%, impulsada por la caída de monotributistas, y un nuevo retroceso del empleo en casas particulares (-0,4%).

En materia salarial, la remuneración bruta promedio en octubre fue de 1.833.301 pesos, mientras que la mediana se ubicó en 1.390.626 pesos, lo que expone una marcada dispersión de ingresos dentro del empleo formal.