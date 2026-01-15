Jueves 15 de enero de 2026

Interés General — 15.01.2026 —

El IFEE presentó su oferta académica 2026 en Santo Tomé

El Instituto para la Formación Empresaria y el Empleo dio a conocer los cursos gratuitos que se dictarán este año. La propuesta incluye formaciones laborales, oficios, informática, diseño e idiomas. Las inscripciones ya están abiertas para personas mayores de 18 años.

En 2026 el IFEE continuará con su amplia oferta académica. (Foto de archivo)
Por: santotoméaldía /

El Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo (IFEE) dio a conocer su oferta académica 2026. Como es habitual, estará compuesta por capacitaciones gratuitas orientadas a la formación laboral y al desarrollo personal, dirigidas a personas mayores de 18 años.

Las clases correspondientes al primer cuatrimestre comenzarán el 9 de marzo. La propuesta académica incluye formaciones en informática, diseño y programación web, diseño asistido por computadora, animación 3D, logística, administración y ceremonial y protocolo, entre otras. Todas cuentan con aval del Ministerio de Educación y se desarrollarán con modalidades cuatrimestrales y anuales.

El IFEE también dictará cursos con aval municipal en áreas como Excel avanzado, impresión 3D, informática básica y adaptada, huerta orgánica, jardinería y poda. Desde la Municipalidad señalaron que algunas de estas propuestas están especialmente orientadas a personas con discapacidad.

La oferta se completa con talleres de idiomas —inglés, portugués e italiano— en niveles iniciales y de conversación, además de capacitaciones extracurriculares de corta duración que, según se indicó oficialmente, se irán incorporando a lo largo del ciclo lectivo.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Para iniciarlas o realizar consultas, el IFEE atiende en su sede de Rivadavia 1660, teléfono 4753378, WhatsApp 3426480893 y correo electrónico [email protected].

En cuanto a los horarios de atención, durante el mes de enero, a partir del 19, el Instituto atiende de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Finalizado el receso, el horario habitual será de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Desde el Ejecutivo local destacaron que el Instituto brinda atención personalizada para orientar a las personas interesadas en la elección de los cursos, de acuerdo con sus intereses y necesidades.

