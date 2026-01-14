Capacitan en técnicas de RCP y primeros auxilios a adultos mayores

La Municipalidad de Santo Tomé realizó una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Primeros Auxilios y Desobstrucción de Vías Respiratorias destinada a personas mayores que participan de las Colonias Municipales.

La actividad fue organizada por la Dirección de Bienestar Comunitario junto a la Dirección de Protección Civil y contó con la participación de vecinos y vecinas que asistieron para incorporar nociones básicas vinculadas al cuidado de la salud y la respuesta ante situaciones de emergencia.

La jornada estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Santo Tomé, quienes brindaron contenidos teóricos y prácticos sobre cómo actuar frente a distintos escenarios de riesgo, haciendo hincapié en la prevención y en la correcta intervención ante una emergencia.

En ese marco la directora de Bienestar Comunitario, Soledad Santa Cruz, destacó: "Durante el encuentro, se resaltó la importancia de incorporar estos saberes como parte del cuidado cotidiano, fortaleciendo la confianza y la capacidad de respuesta ante eventuales situaciones de riesgo".

Asimismo, desde la Municipalidad indicaron que la capacitación se enmarca en una serie de actividades orientadas a promover el cuidado de la salud y la seguridad de las personas mayores que participan de las propuestas municipales.

