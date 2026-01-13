Martes 13 de enero de 2026

Interés General — 13.01.2026 —

Incorporan actividades de educación ambiental a las Colonias Municipales

Tanto las colonias de vacaciones destinadas a niños como las de adultos incluyen juegos y charlas educativas orientadas al cuidado del ambiente, la salud y la biodiversidad.

Actividades educativas se suman a las propuestas de las Colonias Municipales. (Foto: MST)
Por: santotoméaldía /

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se están llevando adelante actividades educativas vinculadas al cuidado del ambiente en el marco de las Colonias de Vacaciones para niños y adultos que se desarrollan durante el verano en el Club Independiente y en el CEF N.º 33.

Según se indicó oficialmente, las propuestas incluyen juegos y charlas orientadas a la concientización sobre el ambiente, la salud y la biodiversidad. Las actividades están organizadas por áreas municipales relacionadas con educación ambiental y saneamiento, y son coordinadas por profesionales que trabajan estos contenidos con los participantes de las colonias.

Desde el Municipio señalaron que las iniciativas se desarrollan con una modalidad participativa y buscan promover hábitos saludables y el cuidado del entorno, en el marco de las acciones previstas para el período estival.

Las actividades forman parte de la agenda que acompaña el funcionamiento de las colonias de vacaciones en distintos espacios de la ciudad, destinadas tanto a niños como a adultos.
 

