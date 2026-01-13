Incorporan actividades de educación ambiental a las Colonias Municipales

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se están llevando adelante actividades educativas vinculadas al cuidado del ambiente en el marco de las Colonias de Vacaciones para niños y adultos que se desarrollan durante el verano en el Club Independiente y en el CEF N.º 33.

Según se indicó oficialmente, las propuestas incluyen juegos y charlas orientadas a la concientización sobre el ambiente, la salud y la biodiversidad. Las actividades están organizadas por áreas municipales relacionadas con educación ambiental y saneamiento, y son coordinadas por profesionales que trabajan estos contenidos con los participantes de las colonias.

Desde el Municipio señalaron que las iniciativas se desarrollan con una modalidad participativa y buscan promover hábitos saludables y el cuidado del entorno, en el marco de las acciones previstas para el período estival.

Las actividades forman parte de la agenda que acompaña el funcionamiento de las colonias de vacaciones en distintos espacios de la ciudad, destinadas tanto a niños como a adultos.

