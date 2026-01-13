Se realizó una jornada de atención veterinaria en Villa Adelina Este

Con el objetivo de brindar servicios básicos de salud animal, se realizó una jornada de atención veterinaria en el barrio Villa Adelina Este, en el Museo Arqueológico Santo Tomé. La actividad incluyó prestaciones destinadas a perros y gatos y estuvo dirigida a vecinos de la zona.

Durante el operativo se ofrecieron de manera gratuita esterilización quirúrgica, desparasitación y vacunación antirrábica, acciones que forman parte de las campañas de control sanitario y prevención que se desarrollan periódicamente en distintos puntos de la ciudad.

La jornada se llevó adelante como parte de las iniciativas municipales vinculadas a la protección animal y la promoción de la tenencia responsable, con intervenciones territoriales que buscan facilitar el acceso a este tipo de servicios.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones se realizan de forma sostenida en diferentes barrios y que cuentan con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y proteccionistas independientes, con el fin de ampliar el alcance de las campañas.

En ese marco, la Municipalidad destacó la participación de Patrulla Mascotera y el trabajo de las rescatistas independientes Alejandra Núñez, Margarita Osorio y Rocío Álvarez, quienes colaboraron durante la jornada desarrollada en Villa Adelina Este.