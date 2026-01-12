Inauguraron un nuevo punto de reciclaje en la zona de barrios privados

La zona de barrios privados de nuestra ciudad cuenta con un nuevo punto de reciclaje, recientemente inaugurado en el Country Plaza Due 23. El mismo fue instalado a partir de un convenio de articulación público-privada celebrado entre la Municipalidad y Torre Plaza, según informaron las autoridades locales.

En este nuevo espacio, los vecinos podrán acercar residuos secos y reciclables, tales como papel y cartón, vidrios, metales y plásticos, contribuyendo activamente a la reducción de residuos y a la promoción de hábitos sustentables. En tanto que la recolección del material estará a cargo de la Cooperativa de Recicladores Urbanos que desarrolla sus tareas en el Complejo Ambiental Santo Tomé (CAST).

Desde la Municipalidad informaron que este nuevo punto de reciclaje constituye una acción para “fortalecer las políticas locales de cuidado del ambiente y gestión responsable de los residuos”.

De esta manera, se “reafirma el compromiso municipal con la economía circular, la inclusión social y el trabajo articulado con el sector cooperativo”, añadieron a través de un comunicado.

Finalmente, subrayaron que “se continúa impulsando acciones que promuevan la participación ciudadana y el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de construir una ciudad más sostenible y comprometida con el ambiente”.