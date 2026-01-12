Nueva función del Ciclo de Cine: este miércoles, “La mujer de la fila” en el Centro Cultural

La Municipalidad de Santo Tomé informó que este miércoles 14 de enero, a las 20 horas, se llevará a cabo una nueva función del Ciclo de Cine en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”. En esta ocasión, la propuesta será la película argentina “La mujer de la fila” (2025), dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro.

La obra, apta para mayores de 13 años, se trata de un drama-thriller que invita a reflexionar sobre la lucha, la solidaridad y la búsqueda de justicia. La proyección se llevará adelante con entrada libre y gratuita en el espacio ubicado en 25 de Mayo 1940, como suele ocurrir en estas actividades organizadas por la Dirección de Cultura municipal, en conjunto con el Cine Club Santa Fe.

Basada en una historia de lucha real

La historia sigue a Andrea, interpretada por Natalia Oreiro, una madre cuyo hijo es encarcelado sin demasiadas explicaciones. Decidida a verlo, enfrenta por primera vez la experiencia de ingresar a una prisión, donde conoce a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Aunque en un primer momento se muestran distantes, con el tiempo se convierten en un sostén fundamental para afrontar la adversidad y buscar la verdad.

La película está basada en hechos reales y narra la historia de Andrea Casamento, fundadora de una red latinoamericana de familiares de personas detenidas y representante internacional ante el Comité de Prevención de la Tortura de la ONU.

Desde la Municipalidad resaltaron que el Ciclo de Cine, que continúa este año, forma parte de una política que busca promover el acceso a la cultura, la formación de públicos y el intercambio de ideas, acercando a la comunidad producciones de destacado valor artístico y social.

Para más información sobre el ciclo, las personas interesadas pueden visitar la cuenta de Instagram @culturasantoto o comunicarse al teléfono 474-8198, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.