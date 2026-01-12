Imputaron a los puesteros como coautores del doble crimen en el río Coronda

Dos hombres fueron imputados como coautores de un doble homicidio cometido en la zona de islas del río Coronda, a la altura de Sauce Viejo. Se trata de MAP, de 45 años, y JS, de 60, dos puesteros isleños que fueron detenidos el viernes pasado en el marco de una serie de allanamientos que realizó la PDI en inmediaciones de la zona donde -se presume- se habrían cometido los asesinatos investigados.

El hecho en cuestión ocurrió el miércoles 31 de diciembre pasado y tuvo como víctimas fatales a Félix Martín Cabrera y José Oscar Cabrera, dos pescadores de Alto Verde, cuyos cuerpos fueron hallados en una embarcación que se dirigía a la deriva y fue advertida por vecinos de Sauce Viejo.

La audiencia imputativa tuvo lugar este lunes y estuvo a cargo del fiscal Carlos Lacuadra, quien realizó la atribución delictiva ante el juez Pablo Ruiz Staiger, en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Detalles de los hechos

Lacuadra indicó que “el último día del año pasado alrededor de las 2:00 de la madrugada, los imputados atacaron a Félix y Oscar Cabrera, quienes eran primos entre sí, mientras estaban en el arroyo La Blanca, al que se ingresa por el río Coronda”.

En su exposición, precisó “en cercanías a ese lugar hay un islote en el cual los imputados trabajan como puesteros cuidadores de ganado vacuno”.

De acuerdo al relato del funcionario del MPA, “los investigados sorprendieron a las víctimas y les dispararon con armas de fuego tipo escopeta con el objetivo de quitarles la vida”. La hipótesis trabajada también indica que “las personas agredidas recibieron impactos de proyectiles en diferentes partes de sus cuerpos y fallecieron a causa del ataque”.

Armas de fuego

En cuento a las detenciones, el fiscal Lacuadra detalló que “los dos imputados fueron detenidos el viernes pasado en el marco de allanamientos que se realizaron aproximadamente a las 6:00 de la mañana en la zona de islas”.

“En el marco de los operativos, a los investigados se les secuestraron armas de fuego que tenían en su poder sin la debida autorización, estaban cargadas y eran aptas para realizar disparos con esas municiones”, afirmó Lacuadra.

“El hombre de iniciales JS poseía una escopeta calibre 16, mientras que el de iniciales MAP, una calibre 12 y un cinto con 30 cartuchos del mismo calibre”, especificó.

Calificación penal

A ambos imputados se les atribuyó la coautoría de doble homicidio calificado (por haber sido cometido con armas de fuego). A su vez, cada uno de ellos es investigado como autor de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Prisión preventiva

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se llevará a cabo el martes de la próxima semana, en horario a determinar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. En relación a ello, el fiscal Lacuadra adelantó que solicitará la prisión preventiva para las dos personas investigadas.

